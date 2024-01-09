شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 150 حالة إشغال وكلابش سيارات فى إمبابة استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطني بلوك 15 بمدينة العمال بحي إمبابة بشأن وجود مخلفات خلف المبنى الخاص بهم، بالإضافة إلى شكوى مواطني شوارع نصوح والعامل الأول والوحدة وسعد زغلول بشأن وجود إشغالات وتعديات للمحال والباعة بنهر الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات بالجزر الوسطى مما يعيق الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي إمبابة بالتعامل مع الشكاوى الواردة على الفور والمتابعة الدورية لعدم تكرارها.

وفي ذلك الإطار، رفعت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة 150 حالة إشغال من الشوارع المشار إليها وكلبشة عدد من السيارات المخالفة، كما تم رفع المخلفات من منطقة بلوك 15 بمدينة العمال ورفع كفاءة النظافة بها.