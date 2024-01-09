شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يلتقى نتنياهو ووزير الخارجية ولقاء مرتقب مع مجلس الحرب فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس، وسيجتمع مع حكومة الحرب ووزير الدفاع يوآف جالانت، حسبما نقلت "فرانس 24".

بلينكن يجرى محادثات مع بينى جانتس

ويجرى بلينكن فى وقت لاحق محادثات مع أحد أبرز وجوه المعارضة والعضو فى حكومة الحرب بينى جانتس، قبل زيارة الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن بلينكن الثلاثاء من تل أبيب أن ثمة "فرصة حقيقية" لإسرائيل "للاندماج في الشرق الأوسط".

وقال بعد اجتماعه مع كاتس: "أعتقد أن هناك فعلا فرصة حقيقية لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جدا".



بلينكن

وفى وقت سابق، التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإسرائيلى يتسحاك هرتسوج، خلال زيارته لإسرائيل فى إطار جولته بالشرق الأوسط.

بلينكن يلتقى بعض أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية

وقال بلينكن- في إفادة صحفية مقتضبة - إنه سيلتقى خلال زيارته مع أهالى بعض الأسرى المُحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وسيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين الجهود المبذولة من أجل إطلاق سراحهم جميعًا على حد قوله.



بلينكن

وتظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين المُحتجزين لدى قبضة المقاومة في قطاع غزة خارج مقر اجتماع بلينكن وهرتسوج للمطالبة بتأمين الإفراج الفوري عنهم.

بلينكن : لا شيء سيحدث بين عشية وضحاها

وقال بلينكن، الموجود في المنطقة في جولة دبلوماسية مكوكية لمدة أسبوع، الليلة الماضية إنه وجد خلال جولته إدراكًا لحجم التحديات الموجودة، لكنه استدرك بقوله إن لا أحد يعتقد أن شيئًا سيحدث بين عشية وضحاها.

وفى وقت سابق، نظم إسرائيليون وقفة احتجاجية أمام مقر لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.