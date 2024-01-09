شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يشكر مصر على دعمها الكامل لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن شكره وتقديره للقيادة المصرية، على دعمها الكامل للصومال.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن الرئيس حسن شيخ محمود، تلقى دعوة لزيارة رسمية لمصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصومالي، اجتمع مع الوفد المصرى الذى وصل البلاد فى الـ7 من الشهر الجاري ونقل إليه الدعوة الرسمية المقدمة من الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن يتوجه حسن شيخ محمود الرئيس خلال الأيام الماضية إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية.