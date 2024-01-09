شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نشكر مصر لاستقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكر مصر على استقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية عبر برنامج زووم، أن الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى والفلسطيني محمود عباس أكدا بشكل واضح رفضهما التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد سامويل وربيرج، على أنه يجب العمل على إعادة كل الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستناقش مع الأمم المتحدة زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لابد من الحوار مع الحلفاء في المنطقة حول مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا على أن بلينكن سيستمع خلال زيارته لتل أبيب إلى الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أنه ليس لأي دولة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا على رفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة أو زيادة الاستيطان.