شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لو فزت بالرئاسة الأمريكية سأحاكم الرئيس الحالى جو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه "لو وافقت محكمة واشنطن على محاكمتي على أفعالي كرئيس، سأحاكم بايدن إذا فزت بالرئاسة"، وفق ما نشرت "العربية عاجل".

ومن المقرر أن يتواجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فى قاعة محكمة بواشنطن، حيث يقول محاموه إن الرئيس السابق يجب أن يكون محصنًا من الاتهامات بأنه سعى بشكل غير قانوني إلى إلغاء نتائج انتخابات 2020.

وقد أصدر قاض فيدرالي بولاية فرجينيا قرار أ يرفض من خلاله دعوى قضائية رفعها ناشطون ديمقراطيون، نهاية الشهر الماضي، يطالبون فيها القضاء المحلي بمنع السماح للرئيس السابق، دونالد ترامب، الترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية، والمقررة في شهر مارس المقبل.