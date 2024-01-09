شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود إسرائيليين بالخطأ فى قصف للاحتلال وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات تحقق في مقتل 6 جنود عن طريق الخطأ بقذيفة دبابة في منطقة البريج بقطاع غزة.

وقتل الجنود الإسرائيليون الستة بانفجار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو لأحد مراسليها الذي كان متواجدا في المكان.

وقال المراسل في الفيديو، إن "شاحنة تحوي مواد متفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي ستأتي بعد قليل لتفجير الموقع تحت الأرض"، ليتم الإعلان فيما بعد عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في المكان.

فيما قالت الفصائل الفلسطينية، إن المقاومة الفلسطينية قتلت 6 جنود للاحتلال علاوة على إصابة 30 جنديا وضابطا آخر في انفجار شاحنة مواد متفجرة، كانت معدة لتدمير أنفاق في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه البرية والجوية والبحرية، على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ95 على التوالي، منذ أن بدأت تل أبيب عملية عسكرية في الخليج 365 من شهر أكتوبر 2023، وقتلت في حصيلة غير نهائية 23210 شهداء، منهم أكثر من 70% نساء وأطفال، و59167 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.