شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع فى غزة ووضع حد لدائرة العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن جهودنا نحن والحلفاء تركز على فق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وهو اولويتنا، مضيفا أننا نسعى لمنع اتساع رقعة الصراع في لشرق الأوسط وخاصة في لبنان ومنطقة البحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة القناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا بد من وقف إطلاق النار في قطاع غزة يكل مؤقت ووقف القصف الإسرائيلي.

وتابع أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة والخوض في عمليات سياسية، مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في قطاع غزة ووضع حد لدائرة العنف.