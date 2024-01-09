شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: محمد صلاح وكتيبة المنتخب يتعاهدون على العودة بلقب "كان 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " شجع مصر الثامنة يا أبطال.. سيناريوهات طريق المنتخب الوطنى من دور المجموعات إلى النهائي.. محمد صلاح وكتيبة المنتخب يتعاهدون على العودة بلقب "كان 2023".. المحترفون أسلحة فيتوريا لاصطياد النسخة34.. والفراعنة ملوك الأرقام القياسية فى تاريخ كأس أمم أفريقيا. اقرأ في العدد أيضا.. اقرأ في العدد أيضا.. توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين.. "المالية": الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية

استيراد 154 ألف رأس عجول لشهر رمضان والعيدين

استيراد 154 ألف رأس عجول لشهر رمضان والعيدين الاحتلال يرتكب 12 مجزرة ضد المدنيين فى خان يونس ودير البلح جنوب غزة.. "الوطنى الفلسطيني": حكومة نتنياهو المتطرفة تدفع بالمنطقة إلى حرب إقليمية

مشروعات "حياة كريمة" تقضى على مشاكل 3 قرى بمحافظة أسوان.. توصيل التيار الكهربائى بـ "نجع جبران" لأول مرة منذ 50 سنة

مشروعات "حياة كريمة" تقضى على مشاكل 3 قرى بمحافظة أسوان.. توصيل التيار الكهربائى بـ "نجع جبران" لأول مرة منذ 50 سنة التحالف الوطنى يطلق مبادرة الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة.. توزيع مواد غذائية وملابس شتوية بوادى النطرون

"مدبولى": جهود حكومية لزيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران.. رئيس الوزراء يتابع المشروعات الاستثمارية بمطار شرم الشيخ

"مدبولى": جهود حكومية لزيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران.. رئيس الوزراء يتابع المشروعات الاستثمارية بمطار شرم الشيخ 500 ألف عملية جراحية فى محافظات التأمني الصحى الشامل.. نجاح إصدار 20 مليون وصفة طبية إلكترونية

1.5 مليار دولار صادرات مصر من البلاستيك فى 2023

1.5 مليار دولار صادرات مصر من البلاستيك فى 2023 بدء التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية السبت المقبل

"التعليم": تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية وامتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة ورقيا



p "التعليم": تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية وامتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة ورقيا

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز