شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 عسكريين وإصابة 13 آخرين بعبوة ناسفة استهدفت القوات السورية بتدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن ثمانية عسكريين ومدني لقوا حتفهم بينما أصيب ثلاثة عشر آخرين اليوم جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري جنوب تدمر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أنه "استشهد ثمانية عسكريين ومدني وإصابة ثلاثة عشر آخرين بينهم مدنيان جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري في البادية السورية جنوب تدمر ظهر اليوم".

ودائما ما ترتكب مثل هذه الهجمات فصائل مسلحة متنشرة في الأراضي السورية منذ اندلاع الثورة في 2011، فضلا عن تواجد فلول تنظيم داعش الإرهابي.