شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 8 عمليات فى جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية إن اليوم كان الأصعب في الحرب بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب شدة الاشتباكات بين الطرفين.

وأضاف سنجاب، خلال مداخله على قناة القاهرة الاخبارية، أن حزب الله نفذ 8 عمليات في الجنوب اللبناني، حيث استهدف عدة مواقع إسرائيلية، أبرزها استهداف موقع المنطقة الشمالية بعدد من المسيرات.

نوه مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن القاعدة التي قصفها حزب الله، كانت خارج الاشتباك في الحرب الإسرائيلية اللبنانية، مضيفًا أن باقي العمليات استهدفت منشأت عسكرية على الحدود اللبنانية.

وأشار إلى أن رئيس حكومة التصريف اللبناني نجيب ميقاتي، أكد أن لبنان ترحب بالجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن هدفه وقف الحرب بين البلدين.