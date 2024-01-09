شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية القوة الذكية المصرية.. رسالة دكتوراة بنقطة بحثية الأولى من نوعها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الباحثة خلود محمود محمد رسالة الدكتوراة المقدمة منها بعنوان "أطر معالجة المواقع الإخبارية الصحفية لاستراتيجية القوة الذكية وآثرها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية المصرية" دراسة تطبيقية علي موقعي الأهرام واليوم السابع، وعينه من سفراء ووزراء خارجية مصر.

تناولت الباحث كيفية استخدام مصر لاستراتيجية القوة الذكية من خلال تناولها لاستراتيجه تعامل الدولة المصرية في عدد من الموضوعات حددتها الباحثة، وهي 30 يونيو، وقضية الإرهاب، وسد النهضة.

واستخدمت الباحث تحليل الخطاب الصحفي لموقعي الأهرام واليوم السابع لعدد من الأخبار، والتصريحات حول موضوعات الدراسة لإبراز الأطر الإعلامية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة، وأظهرت المعالجة الكيفية التى تعالج بها الموضوعات، وطرق عرضها، والتناول لمجموعة حقائق مرتبطة بالموضوعات، عن طريق الانتقاء، وإبراز لجوانب بعينها.

وأكدت النتائج أن المواقع الإخبارية الصحفية محل الدراسة لم تركز علي استخدام إطار واحد في المعالجة، بل طرحت عددا من الأطر لكل موضوع من الموضوعات، فسيطر إطار إبراز المكاسب الناتجة عن الأزمة بالنسبة لثورة الثلاثين من يونيو، وإطار إبراز المخاطر والخسائر الناتجة عن الأزمة وإطار الشرعية وإنفاذ القانون الدولى بالنسبة لقضية سد النهضة، والإطار العام و أطار الأسباب بالنسبة لقضية الإرهاب، بدرجات متفاوته بين مواقع الدراسة.

كما أثبتت نتائج الدراسة أن آليات القوة الذكية التى عرضتها جريدة الأهرام جانبين أو آليتين وهما القوة العسكرية الممثلة فى أدواتها التقليدية او الحديثة كحروب الجيل الرابع والخامس، والآلية الثانية هي القوة الناعمة ممثلة فى مؤسسة الأزهر والكنيسة والإعلام وما يقوم به من عرض لمسلسلات وأفلام تؤكد على دور القوات المسلحة ورؤيتها وحمايتها للدولة كمسلسل الاختيار بينما بينت جريدة الخليج 365 أن آليات القوة الذكية تتمثل فى كلٍ من القوة الصلبة وهي الآليات الأمنية وقوة الجيش والشرطة، والقوة الناعمة وما تشمله من فنون وآداب وتاريخ، وأظهرت النتائج أن نوعية إستراتيجية القوة الذكية (صلبة وناعمة) فكانت بنظر السفراء تتحدد وفقاً للموقف المراد معالجته، وأن إستراتيجية القوة الذكية التى تتبعها وزارة الخارجية تقوم على الدبلوماسية والحوار الثنائي أو المتعدد مع الدول المختلفة، وأظهرت النتائج أن نوعية إستراتيجية القوة الذكية الى وردت بالمواقع الإخبارية بجريدة الأهرام تتمثل فى الجمع بين إستعراض القوة العسكرية ومستجداتها وإمكانياتها الحديثة والمناورات والتدريبات التى تقوم بها كقوة صلبة من ناحية ، والإهتمام بالشباب ورفع الوعي المجتمعي وتحسين أوضاع المعيشة من ناحية اخري، وإتفقت في كل ذلك المواقع الإخبارية باليوم السابع حيث بينت أن نوعية إستراتيجية القوة الذكية المعروضة بها تقوم على ذلك النوع من الدبلوماسية والتعامل بحكمة فى المواقع المختلفة، مع استخدام القوة الناعمة كالإعلام فى تناول تلك المواقف.

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الاستاذ الدكتور طه عبدالعاطي نجم استاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور هاني خميس احمد عميد كلية الاداب جامعه الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد سليم عميد كلية الإعلام جامعه بني سويف.

وقد منحت الباحثة درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب من شعبة الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وقد أشادت اللجنة بموضوع الدراسة وحداثته وأن تلك النقطة البحثية هي الأولى التي تسجل في ذلك الموضوع عن مصر، وإنها ستعتبر مدخل للباحثين كمدخل جديد في علم الاتصال والإعلام.



الباحثة خلود محمود (2)



الباحثة خلود محمود (3)



الباحثة خلود محمود (4)