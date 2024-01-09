شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: تنسيق بين وزارة السياحة والجهات المعنية لتحفيز الاستثمار بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم كان شاملا، وتناول كافة جهود وزارة السياحة في مجال تنشيط السياحة، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء مع وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا القطاع في ظل مقومات مصر السياحية وأهمية جذب الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "رئيس الوزراء أكد على أهمية العمل على التحسين المستمر في المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية".

وقال: "وزير السياحة تناول جهود ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، خلال الاجتماع، وهناك جهود كبيرة تتم في هذا الصدد في عدة محاول، أولهم مرتبط بالأداء المؤسسي للوزارة، والحوافز التي تُمنح لشركات السياحة، وهناك أيضا تعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإيرادات من الحصيلة الدولارية، والإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته، وتطوير المواقع السياحية".

وتابع: "هناك محور آخر مرتبط بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص في بناء الغرف الفندقية".

واستكمل متحدث الحكومة حديثه: "هناك تنسيق جاري بين وزارة السياحة والجهات المعنية في الدولة لتحفيز الاستثمار أو تحسين تجربة السائح عند الوصول للمطارات، والتنسيق مع القطاع الخاص للترويج للسياحة في مصر، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها من أجل الترويج السياحي".