شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: قمة ثلاثية بين الرئيس السيسى والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن الديوان الملكي الأردني أعلن عن عقد قمة ثلاثية في العقبة غدا الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن نزوح نحو 1.9 ملايين شخص (نحو 85 في المئة من سكان القطاع)، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.