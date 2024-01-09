جثة وحقيبة أموال تحت الماء.. لغز جواهرجي أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فريق بحث يفحص واقعة العثور على جثة جواهرجي شاب طافية على سطح ترعة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

أعمال البحث والتمشيط أسفرت عن انتشال جثمان "محمد.ل." في الثلاثينات، فارق الحياة إثر إسفكسيا الغرق وعثر على حقيبة أموال بداخلها متعلقاته الشخصية ودراجة نارية كان يستقلها.

كاميرات المراقبة رصدت سير الجواهرجي بالطريق المتاخم لترعة البحارة وخلفه سيارة قبل أن يختفي آثره بمنطقة العثور على جثمانه. ويعكف الضباط على تتبع خط السير والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بطريق متاخم لترعة البحارة جنوب المحافظة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الجنوب وعثر على جثة تاجر مصوغات ذهبية -يمتلك محلا بمركز أبو النمرس- مبلغ بتغيبه منذ أمس يرتدي ملابسه.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود عيان مع تفريغ محتوى الكاميرات بخط السير لكشف ملابسات الواقعة مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.