متحدث الوزراء: لا توجد أي نية لـ"توريق قناة السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنينى:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما أثير وتردد عن توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس لسد جزء من الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

وقال الحمصانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الاعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، مساءالثلاثاء: "لا يوجد من قريب أو بعيد إشارة أو نية لعملية توريق قناة السويس".

ويعتبر "التوريق" من عمليات الهندسة المالية التى ينتج عنها تحويل مستحقات مالية مستقبلية لجهة ما سواء كانت شركة أو بنك أو هيئة عامة إلى سيولة آنية أو فورية، وذلك من خلال حوالة تلك الحقوق وإصدار سندات توريق مقابلها.

وأضح الحمصاني أن الورقة البحثية التي طرحت من جانب مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليس لها أي ارتباط بتوريق قناة السويس، مؤكدا أن الورقة البحثية سيتم طرحها للنقاش العام خلال الشهرين المقبلين على مستوى الخبراء والحوار المجتمعي.

وأكد أن الهدف من الورقة البحثية وضع رؤية تساعد صانع القرار في وضع استراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

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