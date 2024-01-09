طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أزمة امتحانات "البابل شيت" بكليات الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نظام الامتحان بنظام "بابل شيت" في بعض كليات الحقوق.

وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه في كلية الحقوق جامعة القاهرة يتم الاعتماد على البابل شيت من خلال أسئلة "صح _ خطأ"، وهذه الكلية ذات طبيعة خاصة، تحتاج التركيز على الأسئلة المقالية لتحدد مدى الفهم وقوة الكتابة للطالب.

وأشار حسين، إلى أن كليات الحقوق والتي يتخرج منها المحامي الذي يدافع عن حقوق الإنسان، والقاضي الذي يفصل في المنازعات، لا يتماشى معها نظام البابل شيت والذي يعتمد على أقل درجة من درجات الاستذكار، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في نظام البابل شيت في كليات الحقوق، من أجل وجود خريج مؤهل للقيام بدوره العملي لمصلحة المواطنين.