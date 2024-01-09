شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على المنشآت الممارسة للنشاط السياحى دون ترخيص فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع حي الدقي والمتابعة الميدانية بالمحافظة وكافة إدارات الحي حملة إشغالات مكبرة على المنشآت التي تمارس نشاط سياحي دون ترخيص بشارع ميشيل باخوم وعبد المنعم رياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت، وقد تم رفع كافة الإشغالات المخالفة والتنبية على أصحاب هذه المنشآت باستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم تجاوز معدل الضوضاء للحدود المسموح بها وحظر استخدام الشيشة.

يُذكر أن حي الدقي رصد اليوم أعمال بناء مخالف في العقار رقم 39 بشارع مصدق، عبارة عن محاولة لاستكمال غرف الخدمات أعلى سطح العقار بمخالفة قانون البناء 119 لسنه 2008.

وفور رصد المخالفة، أصدر الحي قرارًا بإزالة الأعمال المخالفة، وتم تنفيذه في الحال تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي؛ لتحقيق الردع العام والانضباط.