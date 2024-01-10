التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح جريمة مقتل تباع على يد سائق في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أمرت جهات التحقيق بحلوان، بالتحفظ علي كاميرات المراقبة، في مسرح واقعة مقتل تباع على يد سائق طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، أقروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.