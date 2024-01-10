شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: المقاومة وجهت ضربات قوية ومؤثرة للاحتلال في شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إن المشهد الحالي في الأراضي الفلسطينية، ينقسم لـ 3 أجزاء، أولها مشهد المقاومة، مشيرا إلى أنها توجه ضربات جريئة ومتتالية للاحتلال، وجيشه يتلقى خسائر بشكل مستمر، واضطر للانسحاب من غالبية المناطق الشمالية بقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "في المقابل يقوم الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع، ومنع المواد التموينية عن المنطقة الشمالية، وما يدخل إليها بالكاد يكفي مئات الآلاف من النازحين بتلك المنطقة، ويتم استهداف المدنيين، بينما المقاومة تحسن من موقفها العسكري".

وقال: "على المستوى السياسي، هناك بعض التغيير يمكن أن تلمسه في الساحة السياسية الدولية، بمعنى أن الضوء الأخضر الذي كان لدى الاحتلال لارتكاب المجازر لم يعد كما هو، وهو الآن يعاني من قضية المحكمة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمت إليها بوليفيا بشأن جرائم الحرب، بالإضافة للمشهد الشعبي المتضامن مع الفلسطينيين على مستوى العالم".

وتابع: "نتوقع المزيد من الضغط على الاحتلال على المستوى السياسية إقليميا ودوليا، ونرى تحركات أمريكية تشير إلى وجود خلاف بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الأمريكي، فضلا عن الخلافات الداخلية بين قيادات الاحتلال حول المشهد الراهن".

وقال: "الإدارة الأمريكية ترى أن الاحتلال تجاوز الوقت الممنوح، وتجاوز الضوء الأخضر الممنوح، وزاد حجم المجازر والقتل، في حين الإنجازات الميدانية غير موجودة، بينما نجح في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، ولكنه لم يحقق أي إنجاز سياسي أو عسكري، وهو من صعد على حدوده مع لبنان، والاحتلال الآن يعيش حالة أزمة".