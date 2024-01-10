وزارة التموين تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسى وأوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية وأن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن الواردات المصرية من القمح تراجعت في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث سجلت الواردات المصرية منها نحو 189 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 682 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بتراجع بلغ 493 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 72% وجاءت واردات القمح ضمن قائمة السلع التي تراجعت في شهر أكتوبر الماضي، والتي شملت واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 392 مليون دولار، مقابل 268 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 46%، بالإضافة إلى واردات النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها 154 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 100 مليون دولار في أكتوبر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 54.3%، إلى جانب واردات خامات الحديد ومركزاتها وسجلت 106 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 80 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبـة زيادة بلغت 32.8٪.

