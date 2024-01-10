شهادات الـ27% أم شراء الذهب؟.. مستشار "التموين" يوضح أفضل طرق الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مدخرات المصريين من الذهب مجمدة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم طرح وديعة من الذهب.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: من الممكن بعد طرح ودائع الذهب، توفير 15 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لابد من وجود صندوق للاستثمار في الذهب بمصر كونها صناعة قومية.

وتابع ناجى: يوجد 300 طن ذهب متداول في السوق المصرية، مبينا أن الشهادات الادخارية هي الأفضل للاستثمار وليس الذهب في الوقت الحالي.

وأكد مستشار وزير التموين، أن المشكلات والحروب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، لافتا إلى أن عائد 27% على الشهادات الادخارية هو الأعلى والأفضل من الاستثمار في الذهب.

وأشار فرج، إلى أن هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الذهب، مؤكدا أن مصر تشتري 80 طن ذهب سنويا.

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