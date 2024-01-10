شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 10/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 53: 2

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:34





مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 2:55

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:37 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 2:48 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 2:45 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 56: 2

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:34