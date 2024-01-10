شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 10/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 53: 2
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:34
مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 2:55
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:37 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 2:45 م
وقت صلاة المغرب 5:05 م
وقت صلاة العشاء 6:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 56: 2
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:34
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