نشرة التوك شو| تعديل وزاري مرتقب.. وطلبات أوروبية لاستقبال عمالة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- قصواء الخلالي: تعديلات حكومية قريبة في بعض الحقائب الوزارية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصادر رسمية كشفت عن حدوث تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "الخلالي" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الفترة المقبلة قد تشهد رحيل بعض الوزراء وقدوم آخرين في بعض الوزارات الحيوية والمرتبطة بما يتعلق بشكل مباشر احتياجات المصريين في هذه الفترة.

ولفتت إلى أن المصادر تؤكد أن الفترة المقبلة القريبة ستحمل تغييرات في بعض الحقائب الوزارية ورحيل وقدوم وزراء في بعض الوزارات ويتبعهم بعض المسؤولين.

وأشارت إلى أنه في الأروقة هناك نشاط مكثف واستنفار تام داخل كل مؤسسات الدولة فيما يشبه تعديلات في المسارات والسياسات والرؤية وصولا إلى أن المشهد الآن يشبه خلية العمل للخروج من الحالة الحالية، وهذا سيتحقق مع تغيير ليس فقط الوجوه ولكن أيضا السياسات.

- إنشاء بوابة للرحلات من مصر إلى واشنطن.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على مصر مقترحا لإنشاء بوابة خاصة للرحلات الجوية من القاهرة إلى واشنطن لإزالة كل المعوقات أمام الراكب الأمريكي.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أمريكا تدرك قوة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، مبينا أنه يتمنى أن يتم بحث هذا المقترح بجدية وإنشاء بوابة خاصة للمسافرين من مصر للولايات المتحدة الأمريكية بالمطارات المصرية.

وأوضح موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم على مثل هذه الخطوة وتقديم المقترح للدولة المصرية إلا وهي تعي تماما أن الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية قوية، مشددا على أن كل مؤسسات الدولة المصرية تعمل من أجل زيادة أعداد السياح.

وأوضح موسى، أن الست سنوات المقبلة، لابد أن يتغير فيها الكثير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لديه طموح كبير من أجل شعبه ووطنه، وعلى الجميع أن يساعد الرئيس.

- متحدث الوزراء: تلقينا طلبات من دول أوروبية لتصدير عمالة مصرية لها

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ ملف تصدير العمالة المصرية للخارج يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تلقت طلبات من عدة دول بما فيها دول أوروبية، لتصدير عمالة مدربة إليها.

وأكد أنَّ هناك ضرورة لإعداد الكوادر الماهرة، عبر التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع إطار تنظيمي وعملية تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في إعداد العمالة، لضمان التكامل بين الأدوار والبرامج التي تقدمها الجهات المختلفة.

وأكمل: وزارة الهجرة تدرس احتياجات أسواق العمل وتعمل على إبرام اتفاقيات في هذا الإطار.

- شراقي: مفاوضات سد النهضة فشلت 6 مرات في 12 سنة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي، إن هذه المرة هي السادسة على مدار الـ 12 سنة الماضية، والتي يعلن فيها وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا لطريق مسدود.

وأضاف: "المفاوضات فشلت 6 مرات.. وأتوقع في أول لقاء بين الزعماء، أن يتم الاتفاق على استئناف المفاوضات".

وشدد خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء على ضرورة التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى أن ما يتم على سد النهضة يمكن تطبيقه على سدود أخرى في إثيوبيا، وبالتالي عدم وجود اتفاق فيعني أن سد النهضة أمر واقع وأن السدود القادمة ستكون بنفس النهج.

وأوضح، أن هناك معايير دولية تنظم إقامة المشاريع على الأنهار المختلفة، مبينا أنه يوجد 6 اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي أولها 1891، ثم 1902، وخلالها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، والبند الثالث في هذه الاتفاقية ينص على عدم إقامة مشروعات مائية تضر بالسودان ومصر.

- متحدث الوزراء: لا توجد أي نية لـ"توريق قناة السويس"

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما أثير وتردد عن توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس لسد جزء من الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

وقال الحمصانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الاعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، مساءالثلاثاء: "لا يوجد من قريب أو بعيد إشارة أو نية لعملية توريق قناة السويس".

ويعتبر "التوريق" من عمليات الهندسة المالية التى ينتج عنها تحويل مستحقات مالية مستقبلية لجهة ما سواء كانت شركة أو بنك أو هيئة عامة إلى سيولة آنية أو فورية، وذلك من خلال حوالة تلك الحقوق وإصدار سندات توريق مقابلها.

وأضح الحمصاني أن الورقة البحثية التي طرحت من جانب مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ليس لها أي ارتباط بتوريق قناة السويس، مؤكدا أن الورقة البحثية سيتم طرحها للنقاش العام خلال الشهرين المقبلين على مستوى الخبراء والحوار المجتمعي.

- أمين الإفتاء: رعاية مجهولي النسب أعظم عند الله من كفالة اليتيم

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل "مجهولو النسب" يعاملون بنفس معاملة الأيتام؟

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصي باليتيم"، مشيرا إلى أن كافل اليتيم سيكون بالقرب من سيدنا النبي فى الفردوس الأعلي".

وتابع: "منزلة رعاية مجهول النسب أكبر من اليتيم، لأنه مقطوع من شجرة، والعطف عليه ورعايته أكثر ثوابا من اليتيم".

- سمير فرج: صراع المنطقة في الفترة المقبلة سيكون على الغاز

قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن 40 % من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضح المفكر الإستراتيجي أن الصراع في المنطقة خلال الفترة المقبلة سيكون على الغاز، مؤكدا أن غزة وإسرائيل ولبنان وسوريا ومصر وليبيا هي مناطق غنية بالغاز.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: عدم انضمام مصر إلى تحالف أمريكا لمواجهة ضربات الحوثيين ليس تهميشًا لها، لأن الرئيس السيسي رفض كثيرا انضمام مصر لأي تحالف أو إقامة قواعد عسكرية رغم ما تم عرضه من أموال على مصر.

وأوضح، أن جيبوتي بها 6 قواعد عسكرية لأن موقعها مهم جدا في هذه المنطقة، لافتا إلى أن اتباع السفن التجارية طريق رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يؤدي لارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب زيادة التكلفة للمرور من الطريق الجديد.