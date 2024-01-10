كم يبلغ احتياطي مصر من الذهب بمناجمها؟.. "التموين" تفجر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مصر لديها احتياطي ما لا يقل عن 25 مليون أوقية في كافة المناجم، لافتا إلى أن الدولة مليئة بالكنوز.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب توقف التنقيب العشوائي الذي لا زال جاريًا في أسوان وشلاتين حيث إن الجبال مليئة بالذهب وهي ملك الدولة.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن شركة شلاتين هي الشركة الوطنية الوحيدة بين الشركات التي تنقب عن الذهب في مصر، وتوجد شركات أجنبية في السوق المصري.

وأوضح أن الذهب يحتاج خبرات وتقنيات تكنولوجية عالية جدًا، مشيراً إلى وجود الذهب في الجبال وهو عبارة عن عرق يسير بالجبال بطول كيلومترات وبتركيزات مختلفة.

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