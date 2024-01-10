إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث حرق نقطة شرطة المنيب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تعقد الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية حريق نقطة شرطة المنيب.

وأدانت في وقت سابق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، 13 متهمًا بالمشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا، كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات، لإتهامهم بحرق نقطة شرطة المنيب في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير .

النيابة العامة بدورها وجهت للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة، عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.