شكرا لقرائتكم خبر عن "إثبات عدم تعاطى المخدرات".. 3 شروط للترشح لانتخابات نقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النقابة العامة للمهندسين، تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كافة المراكز النقابية الشاغرة حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث ستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975.

ويتم تلقى طلبات الترشح بالانتخابات، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا، ووضعت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عدة شروط للترشح في الانتخابات، هي:

1- أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

2- أن يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

3- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهه لنقابة المهندسين المصرية.



ويتم الترشح على: ويتم الترشح على: 1- مجالس الشعب الهندسية "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات.

2- الأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية: مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية عدد 7 أعضاء من التخصصات المختلفة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون يومى الأحد والأثنين 28-29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى.