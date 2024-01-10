شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الأول والثانى الثانوى.. اليوم آخر فرصة لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء تسجيل استمارة التقدم للامتحانات حيث يعتبر اليوم هو آخر فرصة للطلاب الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، حيث وجهت المدارس الطلاب المتأخرين عن تحديث بياناتهم بسرعة الانتهاء منها.

وتنطلق الخميس 11 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى المدارس حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن الامتحان يعقد على مستوى كل إدارة بأسئلة تم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفة الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على أن الأسئلة ستكون بنسبة 85% اختيارية و15% مقالية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد ورقية وإلكترونية للطلاب الذين لديهم أجهزة التابلت وتدربوا عليها بالنسبة لطلاب أولى ثانوى أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو تسلموا الأجهزة ولو يتم تدريبهم على كيفية الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية سوف يؤدون الامتحانات ورقيا فى المدارس وفق جداول الاختبارات المعلنة من قبل الإدارات التعليمية والمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان الإلكترونى يعقد على شبكات المدارس، وتم التنسيق مع مديريات الكهرباء على مستوى الجمهورية لعدم انقطاع الكهرباء أثناء تأدية الطلاب للامتحانات، مشددة على اى طالب يتعرض لمشكلة تقنية أو فنية سوف يتم تعويضه بامتحان ورقى فى نفس التوقيت الخاص بالامتحان.