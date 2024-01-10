شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: قريبا وضع حجر الأساس لمشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه تم الانتهاء من الدراسة الأولية لمشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية فى الفيوم، وقريبا سيتم وضع حجر الأساس للمشروع، ضمن المرحلة الأولي بتكلفة حوالى مليار جنية مصري.

وأوضحت وزيرة البيئة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه تم الاتفاق مع محافظ الفيوم على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، و الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال، وأنه لابد من ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.

جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية بالفيوم سيضيف موقعاً جديداً لمناطق الجذب السياحي البيئى ، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة، كما أنه يمثل مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التؤامة مع محمية الماوي بالأردن .