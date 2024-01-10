شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة حلوان تواصل تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم الأربعاء ، تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى الجارى2023 /2024 ، والتى تعقد حضوريا بالكليات.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات، وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.

وأعلن قطاع شئون التعليم والطلاب عن بداية عقد إمتحانات التخلفات، وكذلك بداية عقد إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول كالتالى:-

كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم 26 ديسمبر وتنتهى 19 يناير 2024.

التجارة ( FMI - BIS ) تبدأ يوم 9 يناير وتنتهى يوم 21 يناير 2024.

كلية الحقوق بدأت يوم 23 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

كلية الخدمة الإجتماعية بدأت 18 ديسمبر وتنتهى 22 يناير 2024.

كلية الآداب بدأت يوم 27 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

كلية التربية بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

كلية العلوم بدأت يوم 25 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت يوم 27 ديسمبر وتنتهى 17 يناير 2024.

كلية الصيدلة بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

كلية التمريض بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

معهد فنى تمريض بدأ يوم 21 ديسمبر وينتهى يوم 22 يناير 2024.

كلية هندسة حلوان بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهى يوم 23 يناير 2024.

كلية هندسة المطرية بدأت يوم 26 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير 2024.

كلية الفنون الجميلة تبدأ يوم 9 يناير وتنتهى يوم 16 يناير 2024.

كلية التربية الفنية تبدأ يوم 13 يناير وتنتهى يوم 22 يناير 2024.

كلية التربية الموسيقية بدأت يوم 23 ديسمبر وتنتهى يوم 18 يناير 2024.

كلية الفنون التطبيقية بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.

كلية علوم الرياضة بالهرم تبدأ يوم 4 يناير وتنتهى يوم 23 يناير 2024.

كلية علوم الرياضة بالجزيرة تبدا يوم 4 يناير وتنتهى يوم 25 يناير 2024.

كلية الإقتصاد المنزلى بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهى 24 يناير 2024.

كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم 9 يناير وتنتهى يوم 20 يناير 2024.

كلية التكنولوجيا والتعليم بدأت يوم 27 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024