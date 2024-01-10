شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر، ايد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر. وأيد 87% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر، بينما عارض 13% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم توطين الصناعات الدوائية في مصر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز