شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى قضية قتل سفاح الجيزة لزوجته قبل نظر الطعن والان مع تفاصيل الخبر
ـ فى الجلسة الثانية في 5 مايو 2021 طلب دفاعه ايداعه مستشفي الأمراض النفسية
ـ المحكمة استجابت لطلب الدفاع وفي جلسة 23 سبتمبر 2021قالت الجنايات :المتهم لا يعاني من أمراضة عقلية ومدرك لجرائمه.
ـ فى 20 ديسمبر 2021، الجنايات تحيل المتهم للمفتي.
ـ وفى 21 مارس 2022 يصدر ضد المتهم حكما بالاعدام.
كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
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