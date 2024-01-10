شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى قضية قتل سفاح الجيزة لزوجته قبل نظر الطعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر غدا الخميس محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافى فراج الشهيربـ "سفاح الجيزة"، فى واقعة قتل زوجته فاطمة زكريا ويستعرض الخليج 365 فى السطور التالية أبرز المحطات الهامة للقضية.

- فى 16 فبراير 2021، نظرت محكمة الجنايات أولي جلسات محاكمة سفاح الجيزة وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم، الذى أعطي ظهره للكاميرات، وبعد ان أمرت المحكمة بخروجه من قفص الاتهام رفض تصويره وقال عبارته الشهيرة "أنا مظلوم"

ـ فى الجلسة الثانية في 5 مايو 2021 طلب دفاعه ايداعه مستشفي الأمراض النفسية

ـ المحكمة استجابت لطلب الدفاع وفي جلسة 23 سبتمبر 2021قالت الجنايات :المتهم لا يعاني من أمراضة عقلية ومدرك لجرائمه.

ـ فى 20 ديسمبر 2021، الجنايات تحيل المتهم للمفتي.

ـ وفى 21 مارس 2022 يصدر ضد المتهم حكما بالاعدام.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.