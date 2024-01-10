شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التوسع فى برنامج فحص كبار السن ليصل إلى 401 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إجراء 517 ألفا و376 مسح ضمن المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن، حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى التوسع في برنامج فحص كبار السن ليصل حتى الآن 401 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية.

وتابعت: من المقرر أن يصل هذا التوسع إلى 832 منشأة خلال عام 2024، كما أشارت الإحصائيات إلى فحص 181 ألفا و153 مسح ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة خلال عام 2023، فضلاً عن إضافة 3 مراكز علاجية جديدة والتوسع في برنامج فحص الأمراض الوراثية ليشمل وحدات الرعاية الحرجة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية.