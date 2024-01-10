شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك للمحلات العامة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، التقدم بطلب تعديل رخصة بإضافة أو إخرج شريك أو شركاء للمحلات العامة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

3-صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

4-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد.

5-أصل رخصة المحل.

6-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.

7-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

8-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9-الموقف من التجنيد للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

يُذكر أن محافظة الجديزة تضم مراكز تكنولوجية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وذلك من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.

وتقع المراكز التكنولوجية في المحافظة في كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.