شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ محطتى محمد نجيب وحدائق أكتوبر بالقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور توضح تقدم أعمال تنفيذ محطتي محمد نجيب وحدائق أكتوبر، ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع - العين السخنة العلمين مطروح - حيث يجرى تنفيذ محطات الخط الأول، والذى يمر بمنطقة اكتوبر الجديدة و15 مايو.

وتخدم محطة محمد نجيب مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، ويتم إنشاء بشركات مصرية.

وتقع محطة حدائق أكتوبر على حدود مدينة 6 أكتوبر، بالقرب من الطرق الدائرى، وهى محطة سطحية تخدم المناطق السكنية المحيطة بها.

وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع.