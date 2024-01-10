شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام فى 9 محافظات جديدة خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ 18 محافظة (9 محافظات مرحلة أولى، 11 محافظة مرحلة ثانية).

وأضافت وزارة الصحة والسكان : بلغ اجمالي عدد الاستبيانات 2 مليون و726 ألف و708 استبيان،للراغبين في الكشف المبكر عن المرض موضحه أنه تم متابعة 100% من الحالات المكتشفة، فضلاً عن اطلاق الموقع الخاص بالمبادرة وتفعيل الخط الساخن وتدريب 100% من الفرق العاملين بالمبادرة بالمحافظات التي تم تفعيل العمل بها .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر خلال عام 2024 إطلاق العمل في محافظات المرحلة الثالثة ضمن المبادرة والبالغ عددهم 9 محافظات.