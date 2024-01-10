بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس عدة موضوعات مهمة ويصدر عددا من القرارات في نهاية الاجتماع.