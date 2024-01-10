بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس عدة موضوعات مهمة ويصدر عددا من القرارات في نهاية الاجتماع.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس عدة موضوعات مهمة ويصدر عددا من القرارات في نهاية الاجتماع.
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