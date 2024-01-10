وزير الدولة للإنتاج الحربي: "حلوان للأجهزة المعدنية" تشارك في المبادرات والمشروعات التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) تشارك بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية المهمة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل، كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة، وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء؛ للحفاظ على هذه المكانة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير المفاجئة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية، والتي تعد أحد الصروح الصناعية الكبيرة التابعة للوزارة، وذلك ضمن سلسة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة، والتي يحرص الوزير على القيام بها؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية.

وحرص الوزير على التواجد في الشركة باكرا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة؛ للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الحضور، وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية، وكذا إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.

واستهل الوزير الزيارة بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي، حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

كما تفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة؛ بداية من إيصال المواد الخام للخط ووصولا إلى المنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة مثل (السخانات، البوتجازات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر، الغسالات).

واستمع الوزير، إلى ما استعرضه رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية الدكتور مهندس طه جمعة، من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات: مثل التعاون مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج الجراجات الذكية، والتعاون مع إحدى الشركات العربية الشقيقة لتشغيل وحدة إنتاج الفريون بالشركة، والتعاون مع إحدى الشركات المحلية لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه الشراكات التعاونية تأتي في ضوء تنفيذ التوجيهات الوزارية لمختلف شركات الإنتاج الحربي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية لتطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وخلال التفقد، اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي بأطقم العمل بالشركة؛ لمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، موجها بالمتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين، وأصدر الوزير توجيها بتحويل إحدى العاملات بقسم الضواغط بالشركة إلى التحقيق؛ وذلك لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة المتعلقة بمتابعة صيانة وإصلاح أحد الضواغط والمتوقف عن العمل منذ فترة.

واستمع الوزير محمد صلاح، خلال المرور المفاجئ، وسط العاملين لمطالبهم وحرص على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتعرف على مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، موجها بدراستها بواسطة المختصين.. وشدد على أهمية الحفاظ على مكانة الشركة كإحدى أهم الشركات الصناعية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بمصر والشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالانتهاء من كافة المشروعات، التي تشارك في تنفيذها بالتوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقا لأعلى المعايير، ووجه بأهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير محمد صلاح رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.