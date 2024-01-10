الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستعد وزارة الثقافة، لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمركز المعارض بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتنطلق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للكتاب.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول الأجنبية والعربية.

كما سيشهد المعرض العديد من الفعاليات، منها معارض الكتب المصورة، وتوقيعات الكتب من كتاب عالميين ومصريين، وورش العمل الفنية، مثل ورشة عمل النحت بالطين وورشة عمل الرسم بالألوان الزيتية.

وتواصل وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الاستعدادات لإقامة هذا الحدث الثقافي الأبرز في مصر.

حيث أعلنت اللجنة العليا للمعرض، اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل، وتحل دولة النرويج لتكون ضيف شرف المعرض.

كما وافقت الحكومة على التعاقد مع أرض المعرض استعدادا لتنفيذ التجهيزات المطلوبة للدورة المرتقبة لتخرج بالصورة اللائقة بمكانة مصر الثقافية على الساحتين العربية والدولية.

وتكثف الهيئة العامة للكتاب جهودها فيما يخص طباعة الإصدارات المشاركة في المعرض من مختلف سلاسل النشر، هذا إلى جانب الإصدارات الخاصة التي تأتي تضمن الاحتفاء بالدكتور سليم حسن والكاتب يعقوب الشاروني، فضلا عن إعادة طباعة كتب الدكتور طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرها.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.