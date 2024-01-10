المشدد 5 سنوات لـ 2 متهمين بقضية أحداث عنف أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين اثنين بالمشدد 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهما بالقضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.

برئاسة الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين سبق الحكم عليهم تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.