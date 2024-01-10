يوسف القعيد: غزة ستكون محورا أساسيا بمعرض الكتاب.. وهذه هي التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة، سيكون محور الدورة المقبلة من المعرض.

وقال القعيد في تصريحات خاصة لمصراوي: سيكون ما يحدث في غزة هو الموضوع الأساسي بالمعرض، ولا يمكن تجاهله أو اعتباره كأن لم يكن، لأن مصر هي الدولة العربية الأولى وربما الأخيرة التي تعتبر موضوع فلسطين قضيتها الأولى ليس بسبب سيناء وإنما بسبب دورها القومي والعربي السنوات الأخيرة.

وأضاف القعيد: أعتقد أن النشاط الثقافي للمعرض سيشهد وجود ضيوف من الأشقاء الفلسطينيين في معرض الكتاب، وستقام ندوات حول رموز الأدب الفلسطيني مثل محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وإيميل حبيبي وغيرهم.

وتابع القعيد: أتمنى أن يشعر الجمهور العربي والمصري بأهمية المعرض وأن يكون الإقبال مثل السنوات الماضية، وأطالب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بأن يمتد نشاط المعرض ليصل صعيد مصر لأنه محروم من أنشطة ثقافية كثيرة كما أنه قدم أسماء من أهم المثقفين طوال القرنين الماضيين.