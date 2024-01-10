رئيس هيئة الدواء: صادراتنا وصلت مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الصادرات المصرية من الدواء ارتفعت لأكثر من مليار دولار.

وأضافت على هامش جلسة مجلس الشيوخ الأربعاء: 94 % من مدخلات الدواء المستهلك في مصر من إنتاج محلي، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 70 %.

وأوضحت: صناعة الدواء في مصر صناعة قوية والكوادر العلمية المصرية في مجال الدواء قوية وفق شهادات الجهات الأجنبية ومصر وجنوب أفريقيا الأعلى إنتاجا وتصنيعا للدواء على مستوى القارة الأفريقية.

وأعلنت زيادة: هناك لجنة لتوطين صناعة الدواء وتقليل فاتورة الاستيراد وتحديد الاستثمارات المستهدفة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والتي بدأ يزيد الإنتاج المحلي منها.

واكملت: يتم إنتاج أدوية محليا لأول مرة وتوطين 9 منتجات جديدة، كما أن نسبة المحلي في السوق إلى المستورد أصبحت 80% محلي إلى 20% مستورد.

وأشارت إلى أن أسعار الدواء يتم مراجعتها، وأنها زادت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.