موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أكثر المشروعات التي يوجد عليها إقبال في الوقت الحالي، حيث يتواجد المشروع في معظم المدن الجديدة، ويوفر شقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بأسعار مناسبة مع محدودي الدخل.

ووفقا للتصريحات الأخيرة لمي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنه من المتوقع ان يتم طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي على منتصف العام الجاري.

وأكدت أن الطرح الجديد لم يتم تحديد سعره حاليا لكن من المقرر أن يكون وفقا للأسعار التي سيتم الاتفاق عليها وبما يتماشى مع حركة أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي:

شقق الإسكان الاجتماعي تكون عبارة عن 90 مترا 3 غرف ومطبخ وحمام، أو 75 متر عبارة عن غرفتين، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفي أغلب الإعلانات يتم تسليم الوحدات بعد التقديم بـ 36 شهرا، حيث يتم طرح الوحدات في البداية ثم البدء في تنفيذها.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

- يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية فقط، عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي:

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعار الطرح الجديد، لكن في الإعلان التكميلي الأخير المخصص لحاجزي شقق الإعلان الـ 16، وصلت الشقة لـ500 ألف وحتى 530 ألف جنيه.

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