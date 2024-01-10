شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة تثبت حساسات ذكية بالمحطات لقياس منسوب مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت شركة مياه الشرب بالقاهرة، مشروع تركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل بمداخل محطات انتاج المياه، ويساهم هذا المشروع، بشكل كبير فى المراقبة المستمرة لتغيرات منسوب مياه النيل، كما تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن منسوب مياه النيل تساهم فى التنبؤ بالتغيرات التى تطرأ على منسوب النيل والذى يندرج ضمن خطة أعمال الشركة للتحول الرقمى والتنبؤ بالأعطال.

كما يساهم فى سرعة إنجاز الصيانات الوقائية لجميع المعدات بمحطات إنتاج المياه التابعة للشركة، برصد البيانات الواردة من هذه الحساسات بصورة لحظية بما يساهم فى تحديد كفاءة المياه الداخلة لمحطات المياه والتنبوء بالأعطال التى قد تحدث نتيجة تغير خصائص المياه لأى عوامل جوية أو مؤثرات خارجية وذلك قبل دخولها لمراحل المعالجة داخل المحطة، كذلك يساهم هذا التطبيق فى رفع كفاءة تشغيل المعدات داخل المحطات وزيادة العمر الافتراضى لها.

من جانبه أكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تعمل على تطوير كافة منظومات العمل ضمن سياسة الدولة فى التحول الرقمى وميكنة كافة إجراءات التشغيل بجميع مواقع العمل واستدامة توصيل وضخ المياه لكافة العملاء على مدار الساعة وفقًا لمعايير الجودة المصرية والعالمية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير وتحديث أنظمة العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى حوكمة وإدارة المنشآت بكافة مؤسسات الدولة.