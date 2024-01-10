شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: 308 مرشحين بانتخابات التجديد النصفى بعد يومين من فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتم فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومى الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في شهر فبراير المقبل.
ويتم تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بالنقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، التي تشهد تلقي الطلبات طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
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