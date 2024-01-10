شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: 308 مرشحين بانتخابات التجديد النصفى بعد يومين من فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، متابعة تلقي طلبات وأوراق المرشحين، لثالث يوم على التوالي، حيث بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية (308) مرشحًا، إذ تقدم 124 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و184 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومى الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في شهر فبراير المقبل.

ويتم تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بالنقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، التي تشهد تلقي الطلبات طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.