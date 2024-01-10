شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة تتفقد لجان امتحانات إدارة الدقى التعليمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجنة مدرسة الأورمان الرسمية لغات تعليم أساسي، ولجنة مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الدقى التعليمية، للوقوف على سير الامتحانات للصف الأول الإعدادي والرابع والخامس الابتدائي، وذلك بحضور هالة كمال مدير عام الإدارة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقدت وكيل المديرية لجان الامتحانات وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدرسة.

ووجهت بإزالة أية معوقات تعوق سير العملية الامتحانية وتوفير جميع متطلباتها وبشكل فوري.

وأكدت على منع دخول أجهزة المحمول نهائيًا حتى وإن كان مغلقًا داخل اللجان، منبهة على المراقبين والمشرفين بتنظيم دخول وخروج الطلاب.