نقابة الصحفيين تعلن تلقى أعمال مسابقة جـائزة الدكتورة نوال عمر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة الأهرام عن تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصرى والعربى عن الأعمال المنشورة لعام 2023 .

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة بأن يكون موضوع المسابقة هذا العام عن " طوفان الأقصى" علي أن يتم استلام الأعمال بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 ،حتى الخميس الموافق 15فبراير 2024 .

كان مجلس نقابة الصحفيين وافق برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الأربعاء 3 يناير الجاري على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

يأتى ترشيح الدحدوح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.