شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تلقى أعمال مسابقة جـائزة الدكتورة نوال عمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة الأهرام عن تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصرى والعربى عن الأعمال المنشورة لعام 2023 .
وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة بأن يكون موضوع المسابقة هذا العام عن " طوفان الأقصى" علي أن يتم استلام الأعمال بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 ،حتى الخميس الموافق 15فبراير 2024 .
يأتى ترشيح الدحدوح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.
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