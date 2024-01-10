شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تطهير مصرف الرهاوى ويكلف بسرعة تنفيذ أعمال التجفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء أعمال تطهير وصيانة وتحسين كفاءة مصرف الرهاوى بقرية الرهاوى بمركز ومدينة منشأة القناطر.

واطمأن المحافظ على عودة سريان مياه الصرف الزراعي وصرف المنازل لصورتها الطبيعية بالمصرف، وذلك بعد رصد وجود انسداد في مجرى المصرف نتج عنه نزوح للمياه خارج مسار المصرف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة صباح اليوم لمتابعة أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة لمصرف الرهاوي بمركز منشاة القناطر.

ووجه اللواء أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بالدفع بسيارات الكسح ومعدات الشفط لسرعة الانتهاء من أعمال رفع المياه الناتجة عن الأعمال بعدد من الشوارع المتضررة بقرية الرهاوي مع إجراء أعمال التجفيف والتطهير من خلال فرد طبقة من الرمال لتحقيق انسيابية لحركة المارة والمركبات.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.