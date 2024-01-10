شكرا لقرائتكم خبر عن بدأها البابا شنودة الثالث.. العظة الأسبوعية بالكنيسة تاريخ من التغييرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكثير من الأقباط الأرثوذكس فى مصر والعالم، العظة الأسبوعية لبطريرك الكرازة المرقسية على مر التاريخ منذ بداية نشأتها على يد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

بداية العظة بين أروقة الكلية الإكليريكية

يقول القمص بطرس جيد نجل شقيق البابا شنودة فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن العظة الأسبوعية بدأت وهو أسقف التعليم سنة 1962 يوم 30 سبتمبر، وكان يدرس للطلاب بالكلية الإكليرية، وبدأ الكل يحضر وجاءت فكرة الاجتماع الأسبوعى، وكان بين أروقة الكلية الإكليرية والبداية كانت من الستينات وموازية للتدريس في الكلية الإكليرية، إذاعة العظة على الهواء.

وذكر القمص يوسف تادرس الحومى أستاذ التاريخ الكنسى، إن العظة كانت تذاع على الهواء مباشرة للعالم أجمع بعد تولى قداسة البابا شنودة البطريركية وحتى اليوم وهى جزء من عظات روحية ترتبط بعيد أو مناسبة ومرتبطة بعيد القيامة أو عيد النيروز أو شرح لأيات الإنجيل لأن هذه العظة هدفها روحى فالعظات موجودة منذ القرن الأول الميلادى، وكل الكنائس في كل العالم تقوم بتنظيم اجتماعات روحية.

بدايتها الجمعة

وأضاف أستاذ التاريخ الكنسى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن العظة كانت في البداية يوم الجمعة ومن بعد فترة التحفظ في الدير وأصبحت يوم الأربعاء وعلى مدى التاريخ تنتقل بين المقر الباباوى في عدة أماكن. جائحة جائحة كورونا وعهد البابا تواضروس

ومع بداية جائحة كورونا لجأ قداسة البابا تواضروس الثانى إلى إلقاء العظة الأسبوعية أون لاين من داخل المقر الباباوى دون حضور شعبى. وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‪.‬‬‬‬

إذاعة العظة

وبعد تخطى العالم لجائحة كورونا الفترة الأخيرة عاد الحضور الشعبى لعظة قداسة البابا من جديد وتمت إذاعة العظة على العديد من القنوات الفضائية المسيحية والمنصات الكنيسة المختلفة، حيث يحرص قداسة البابا على التنوع بين الكنائس فى إذاعة العظة الأسبوعية.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلن عن توقف العظة الأسبوعية لقداسته مؤقتًا اعتبارًا من الأربعاء المقبل 3 يناير على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء 13 مارس المقبل.