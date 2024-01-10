شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم العام بالجيزة تنبه على حضور الطلاب للجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام بالجيزة، وبحضور الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية لجان مدارس "العجوزة ع.ث بنات، والأورمان ع .ث بنات، وطلعت حرب الابتدائية، ومحمود عزمى الابتدائية"، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتأكدت مدير عام التعليم العام خلال الجولة من سير الامتحان بشكل منظم، حيث تحاورت مع الطلاب عن مستوى الامتحان، وتفقدت ورقة الامتحان للتأكد من جودتها ووضوح الأسئلة والتأكد من توقيعات الملاحظين واكتمال بيانات ورقة الإجابة.

وتفقدت مدير عام التعليم العام الكنترول واطلعت على الشيتات الخاصة به، مؤكدة على عدم اصطحاب جهاز المحمول داخل اللجان، وضرورة التباعد واستخدام كل طالب لأدواته الشخصية والالتزام بالزى المدرسى، والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافي، والتأكيد على نظافة وتطهير وتهوية غرفة العزل.



لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بإدارة العجوزة التعليمية



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