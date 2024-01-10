شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقيم معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف إقامة معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وعلى هامش فعاليات ( لقاء الجمعة ) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق يوم الأحد القادم 14/ 1/ 2024م حتى الخميس 18/ 1/ 2024م عملية توزيع ( 13,5) طنًّا من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمحافظات: (الدقهلية، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسوان)، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

وكشفت الوزارة ان صكوك الإطعام لعام 2023م بالمديريات الإقليمية حققت أكثر من 100% ، حيث ضاعفت المديريات الإقليمية ما تم جمعه من صكوك إطعام العام الحالي ، حيث بلغ إجمالي حصيلة عام 2023م من صكوك الإطعام (232093) صك إطعام بإجمالي (69,627,900) جنيه ، بزيادة (117728) صك إطعام عن العام الماضي 2022م بإجمالي (35,318,400) جنيه ، بنسبة زيادة تقدر بنحو 103% .